حرب الأهلى والزمالك تشتعل فى إنبي بسبب الصخرة

اشتعل الصراع بين الأهلى والزمالك فى الوقت الحالى من أجل ضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وطالب الزمالك من مسئولى إنبي تحديد الشروط المطلوبة من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال فى الشتاء المقبل.



ويعد عرض الزمالك هو الثانى الذى يتلقاه إنبي فى الفترة الحالية من أجل الحصول على جلال، بعد أن كان الأهلى طلب ضمه قبل عدة أيام ودخل فى مفاوضات جادة مع مسئولى الفريق البترولى .



ونجح أسامة جلال " الملقب بصخرة الدفاع " فى خطف كل الأنظار إليه خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى الأولمبي ببطولة الأمم الإفريقية ومساهمته بشكل قوى فى التتويج القارى نتيجة المستويات المميزة التى قدمها طوال مباريات المسابقة .



وبدأ إنبي فى النظر بقوة فى العروض المقدمة إلى أسامة جلال والتفكير فى بيعه إلى احد القطبين خلال الشتاء المقبل واستغلال العروض الضخمة المقدمة ، ويسعى مسئولو إنبي إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من رحيل جلال سواء من الناحية الفنية باستقدام عدد من اللاعبين سواء من الأهلى أو الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروى الجارى .



وبدأت أصوات قوية داخل نادى إنبى تنادى بفتح باب بيع أسامة جلال فى الفترة المقبلة رغم تمسك حلمى طولان المدير الفنى لإنبي به ورفض بيعه فى الميركاتو الشتوى .