طب سوهاج تنظم اليوم العلمي للتوعية بالسكتة الدماغية

جامعة سوهاج تحصل على تجديد الأيزو العالمية لجودة النظام الإداري

وفي كلمته قال الدكتور أحمد عزيز أن مرض السكتة الدماغية يعتبر تانى سبب للوفاة على مستوى العالم والسبب الأول للإعاقة، مشيرًا إلى أن إنقاذ المريض يعتمد في المقام الأول على مدى الوعى بأهمية سرعة نقله للمستشفي المجهزة بوحدة العناية المركزة للسكتة الدماغية، لذا حرصت إدارة الجامعة علي تشغيل وحدة السكتة الدماغية بالمستشفي الجامعي لخدمة المجتمع السوهاجي، حيث تم توفير كافه المستلزمات والاحتياجات وأحدث الحقن المذيبة للجلطة الدماغية، مؤكداََ علي أهمية انتشار التوعية بهذا المرض، من خلال ما تقدمه تلك الوحدة الفريدة على مستوى جامعات جنوب الصعيد والتي يتوافر بها أحدث علاج للجلطة، والذى يتوجب أن يؤخذ خلال أول أربعة ساعات من حدوث الجلطة وذلك لإنقاذ حياة المصاب.ومن جانبة قال الدكتور حسان النعماني، أن كلية الطب حريصة علي تنظيم مثل تلك الندوات التي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع بالأمراض المنتشرة، حيث أن السكتة الدماغية هو مرض يؤثر في شرايين الدماغ، ويحدث نتيجة خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد او انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ، كما يعتبر من أهم وأخطر أمراض الأعصاب،حيث تصيب أي شخص ولكنها أكثر شيوعًا عند كبار السن.وأشاد الدكتور هاني جميعة خلال كلمته بالدور التوعوي والتثقيفي التي تقوم به الجامعة والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها للمواطنين بصعيد مصر، معلنًا عن افتتاح وحدة لعلاج السكتة الدماغية بمستشفى سوهاج العام خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا علي ضرورة التوعية بأعراض السكته الدماغية بين الأطباء والطلاب والمسعفين والمجتمع ككل وذلك لإنقاذ حياة الاخرين.وأعرب الدكتور محمود فهمي منصور، عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجامعة والنقابة في حل المشكلات التي يواجهها المجتمع، والنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال الحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض .وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن الفاعلية تعد أولى الندوات التي يتم تنظيمها في هذا الصدد، وذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الكلية لخدمة المجتمع، حيث تهدف الندوة إلى تعريف المجتمع السوهاجى بأعراض المرض وكيفية التعامل معه، إلى جانب التعريف بالخدمة المتميزة التي تقدمها المستشفي الجامعي في علاج هذا المرض.ومن جانبة قال الدكتور غريب فاوي، من المؤسف أن ٩٩٪؜ من مرضى السكتة الدماغية يصلوا للمستشفى بعد يوم أو يومان من حدوثها، موضحًا أن الأعراض الأولية للمرض تشمل حدوث أى من هذه الأعراض بصورة مفاجأة مثل صعوبة بالكلام، ثقل أو تنميل أو ضعف بحركة ناحية من الجسم أو بأحد الأطراف، عدم اتزان فى الحركة، دوار، دوخة، قيء، ازدواج الرؤية، صعوبة بالبلع وسيلان اللعاب من الفم، وغيره من الأعراض المرتبطة بوظيفة المخ، مضيفًا أنه يجب سرعة التوجه للمستشفى في الساعات الأولي من حدوث تلك الأعراض لإنقاذ حياه المريض وتجنب حدوث اي آثار جانبية.