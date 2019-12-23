الحكم سنة على النصابين منتحلى صفة مدير مكتب مؤسسة أبوشقة

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمد بحر؛ بحبس كل من المتهمين وليد ج ع , ووليد خ ع سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه وذلك لاتهامهم بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة أبوشقة للمحاماة .



كانت مباحث بولاق الدكرور بالجيزة من القبض على شخص يدعى " وليد ج ع " متلبسا أثناء تلقيه مبلغ مالى من أحد المواطنين بينما تمكن المتهم الثانى المدعو وليد خ المقيم بقرية محلة ابو على مركز المحلة من الهرب ومازال البحث جارى للقبض عليه لإنتحاله صفة مدير مكتب المستشار بهاء ابوشقة رئيس الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وكذلك مدير مكتب الدكتور محمد ابوشقة استاذ القانون الجنائي وذلك لقيام المتهمين بتدشين صفحات على موقع التواصل الإحتماعى الفيس بوك تحت عنوان مكتب المستشار بهاء ابو شقه للاستشارات القانونية و أخرى تحت عنوان المستشار بهاء ابو شقة فى البرلمان وثالثة بأسم الدكتور محمد أبوشقة .



قام المتهمين من خلال تلك الصفحات بإبتزاز المواطنين للاتفاق على قضايا وتأشيرات وغيرها من الأمور مقابل أموال مما تسبب فى اثارة بلبلة لرئيس الوفد .



وكان قد حذر المستشار بهاء أبو شقة من التعامل واستغلال اسمه فى اى امور خارجة على القانون مهيبا بكافة الأجهزة الرقابية من التصدى لمثل هذه الجرائم من مثل هولاء المجرمين وسبق وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم وتربحهم من تلك الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى.