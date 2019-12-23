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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:55 م
الطقس الشتوي على
الطقس الشتوي على القاهرة
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، خلال الساعات القليلة القادمة، حالة من عدم الاستقرار على البلاد، اعتبارا من غدا الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة القادمة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وتكون حالة الطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأثرية خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وحالة الطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد على القاهرة والوجه البحري من 9 إلى ۱۸ السواحل الشمالية من 9 إلى ۱۸ شمال الصعيد من ۲۰ إلى ۱۹ جنوب الصعيد من ۲۳ إلى ۲۲.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
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