عمر مروان يستقبل وكيل أول مجلس النواب بمقر وزارة العدل

استقبل مساء اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب بمقر وزارة العدل وقدم التهنئة على توليه منصب وزير العدل.



وأعرب المستشار وزير العدل عن بالغ تقديره لمجلس النواب ولكامل أعضائه، والفترة التي قضاها بالمجلس أثناء توليه حقيبة وزارة شئون مجلس النواب.



وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، استقبل صباح اليوم كلا من المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بديوان عام الوزارة، وقدموا التهنئة لتوليه حقيبة العدل وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد.



وأعرب وزير العدل خلال اللقاء عن بالغ تقديره لمجلس القضاء الأعلى، ولجهاز النيابة العامة، وجموع قضاة مصر لما يبذلونه من جهد في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون، كما حرص على تأكيد التعاون الدائم بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.