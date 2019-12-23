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نهاد أبو القمصان: خطابات الرئيس السيسي أكبر داعم لـ المرأة.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:41 م
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
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هاني حسين
قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن مصر من أولى دول العالم التي كان بها مشاركة سياسية للمرأة.

وأضافت نهاد أبو القمصان في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "خطاب الرئيس السيسي داعم للمرأة المصرية وكل القرارات التي تصدر منه مُبشرة سواء في تمثيل المرأة في الوزارة وحركة المحافظين ونوابهم".

وأكملت نهاد أبو القمصان: "نحن في حاجة إلى قانون أحوال شخصية عادل، والرئيس السيسي أكد أنه لن يوقع على قانون يمس حقوق المرأة ونرغب في مناقشة قانون يتعامل مع الأدوار الحقيقية للمرأة ".

ولفت نهاد ابو القمصان:" عبر 60 عاما كان هناك مشاركة سياسية للمراة المصرية في البرلمان، ونفخر بنص الدستور بتمثيل 25% من النساء في البرلمان".

وتابعت نهاد ابو القمصان: "مازلنا في حاجة إلى مجهود بنفس الدرجة من الإرادة السياسية على مستوى التمكين الإجتماعي".
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