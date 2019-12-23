كوني قوية كعادتك.. آمنة نصير: نشهد عصرا ذهبيا للمرأة.. فيديو

قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أكبر داعم للمرأة المصرية، مضيفة:" بارك الله لك يا سيادة الرئيس على دعمك وتكريمك للمرأة ".



وأضافت آمنة نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نشهد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية للمرأة".



وتابعت آمنة نصير:" علينا أن نعين المرأة بما لدينا من معرفة أو علم لترسيخ دورها في المجتمع".



وأكملت آمنة نصير:" كل التحية لكل السيدات المصرية وكل امرأة مصرية تحصل على اهتمام من الدولة".



ووجهت آمنة نصير رسالة للمرأة المصرية:" كوني على قدر ما تم تكريمك به، وكوني قوية أبية عفية كعادتك، وكوني سيدة هذا العصر لما تقديمه من نتاج وعمل وتنمية".

