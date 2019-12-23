كوني قوية كعادتك.. آمنة نصير: نشهد عصرا ذهبيا للمرأة.. فيديو

قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أكبر داعم للمرأة المصرية، مضيفة:" بارك الله لك يا سيادة الرئيس على دعمك وتكريمك للمرأة ".
وأضافت آمنة نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نشهد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية للمرأة".
وتابعت آمنة نصير:" علينا أن نعين المرأة بما لدينا من معرفة أو علم لترسيخ دورها في المجتمع".
وأكملت آمنة نصير:" كل التحية لكل السيدات المصرية وكل امرأة مصرية تحصل على اهتمام من الدولة".
ووجهت آمنة نصير رسالة للمرأة المصرية:" كوني على قدر ما تم تكريمك به، وكوني قوية أبية عفية كعادتك، وكوني سيدة هذا العصر لما تقديمه من نتاج وعمل وتنمية".
وأضافت آمنة نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نشهد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية للمرأة".
وتابعت آمنة نصير:" علينا أن نعين المرأة بما لدينا من معرفة أو علم لترسيخ دورها في المجتمع".
وأكملت آمنة نصير:" كل التحية لكل السيدات المصرية وكل امرأة مصرية تحصل على اهتمام من الدولة".
ووجهت آمنة نصير رسالة للمرأة المصرية:" كوني على قدر ما تم تكريمك به، وكوني قوية أبية عفية كعادتك، وكوني سيدة هذا العصر لما تقديمه من نتاج وعمل وتنمية".