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توك شو

كوني قوية كعادتك.. آمنة نصير: نشهد عصرا ذهبيا للمرأة.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:58 م
آمنة نصير
آمنة نصير
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هاني حسين
قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أكبر داعم للمرأة المصرية، مضيفة:" بارك الله لك يا سيادة الرئيس على دعمك وتكريمك للمرأة ".

وأضافت آمنة نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نشهد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية للمرأة".

وتابعت آمنة نصير:" علينا أن نعين المرأة بما لدينا من معرفة أو علم لترسيخ دورها في المجتمع".

وأكملت آمنة نصير:" كل التحية لكل السيدات المصرية وكل امرأة مصرية تحصل على اهتمام من الدولة".

ووجهت آمنة نصير رسالة للمرأة المصرية:" كوني على قدر ما تم تكريمك به، وكوني قوية أبية عفية كعادتك، وكوني سيدة هذا العصر لما تقديمه من نتاج وعمل وتنمية".
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