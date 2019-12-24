جامعة القاهرة تكرم علماءها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة.. اليوم

أنهت جامعة القاهرة استعداداتها الخاصة باحتفالية عيد العلم السادس عشر، والاحتفال بمرور ١١١ عامًا على إنشائها ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والتي يتم خلالها تكريم عدد من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، وذلك اليوم الثلاثاء بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة.





وتبدأ مراسم الاحتفال بصورة تذكارية للمكرمين، يليها طابور عرض، ثم السلام الجمهوري، يليه تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقي لجامعة القاهرة، وإلقاء كلمة المكرمين، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم يلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته لتبدأ بعدها مراسم التكريم، ثم يعقبها حفل فني للمطربة مروة ناجي.





ويستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، بالمستندات والأرقام تقدم جامعة القاهرة دوليًا في التقارير والمؤشرات العالمية مقارنة بالجامعات العالمية الكبرى.





وتكرم الجامعة خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر، علمائها الحاصلين على جوائز الدولة والتي بلغ عددها 29 جائزة عن عامي 2017