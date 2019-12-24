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توك شو

المصرية لـ إنقاذ الحيوان: افتروا على الكلب عشان مالوش صوت

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:09 ص
صدى البلد
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توك شو
عقب عبد الرحمن يوسف، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان، على واقعة قتل شباب لكلب بالسكاكين في المطرية، قائلًا: "إن صاحب الكلب هو المسؤول عما حدث؛ لأنه مَن كان يتحكم به؛ لكن بعدما أكل الكلب ماعزًا (سابه وجري)".

وأوضح يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه عقب تلقي الجمعية فيديو عن الواقعة، قُمنا بجمع معلومات عن مكان التصوير وبيانات الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، حتى تبين أن الفيديو تم تصويره في سوق المواشي وراء مستشفى المطرية.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان بأن الجمعية ستقوم بتحرير محضر ضد هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في قتل الكلب في قسم الشرطة؛ حتى يتم تحويلهم إلى النيابة وإصدار حكم رادع ضدهم، معقبًا: "عشان الكلب مالوش صوت افتروا عليه دون ذنب، ونطالب بأن يُحاكم صاحب الكلب؛ لأنه هو المسؤول عنه".

يُشار إلى أن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا فيديو يظهر خلاله قيام مجموعة من الشباب يعذبون كلبًا ويقطعون جسده بسكين، في أحد الشوارع بمنطقة المطرية؛ بسبب قيام الكلب بأكل ماعز ملك لهم.
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