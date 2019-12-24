استجابة لـ صدى البلد: وزيرة الصحة تكلف بعلاج حالة الطفل إسلام عصام على نفقة الدولة.. تفاصيل

في إطار الجانب الإنساني التي تقدمه وزارة الصحة، بالتعاون مع موقع "صدى البلد" الإخباري؛ كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعلاج حالة الطفل إسلام عصام علي نفقة الدولة، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة للحالة؛ بعد شكوى والدته- التي نشرت من خلال خدمة الشكاوى عبر الموقع- من إصابته بمرض "الصرع" و"القلب"، وحاجته لإجراء جراحة ضرورية بأصابع قدمة.





وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور نشر استغاثة والد الطفل إسلام عصام علي موقع صدى البلد والذي يطلب فيه علاج ابنه من مشكلات بالمخ والأعصاب، كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المكتب الاعلامي، بالتواصل مع والده وعمل اللازم.





وأضاف مجاهد انه تم التنسيق مع الدكتور أشرف البدراوي مدير مستشفى المنصورة العام الجديد لمناظرة حالة اسلام وعرضه علي استشاري مخ واعصاب وإقرار العلاج اللازم على نفقة التأمين الصحي، على أن يتم ذلك، صباح اليوم الثلاثاء .





وأوضح مجاهد أن المكتب الإعلامي سيقوم بمتابعة الحالة وتسهيل أي إجراءات تتطلبها الحالة حتى تصل للعلاج المناسب مؤكدا علي أن الاستجابة لاستغاثات المواطنين تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والتي تولي اهتماما كبيرا بالصحة.





وأشار إلي توجيهات الدكتورة هالة زايد بحصول جميع المواطنين على حقوقهم في رعاية صحية ذات جودة عالية.



