تعرف على حقيقة ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة العراقية

نفى ائتلاف النصر برئاسة رئيس الحكومة العراقية السابق، حيدر العبادي، اليوم، الثلاثاء، ترشيح "العبادي" لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية.



ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، قالت عضو الائتلاف آيات مظفر إن "الأنباء التي تتحدث عن ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء لا تمت للصحة، كما أن العبادي ومنذ بدء الاحتجاجات دعا لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة".



وأضافت أن "اختلاق هذه الأنباء هدفه النيل من مصداقية العبادي ومواقفه المبدئية"، لافتة إلى أنه رجل دولة يهمه إصلاح النظام وسلامة الشعب بعيدا عن التنافس السياسي الرخيص.



وكانت المظاهرات تجددت في مختلف أنحاء المدن العراقية؛ احتجاجا على محاولة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران لرئاسة الحكومة، ضد إرادة المتظاهرين.



وجدد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، رفض مرشحي الأحزاب (أسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق).



وقطع متظاهرون طريق محمد القاسم السريع، من كلا المسربين، والذي يعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية، فقد قطع المتظاهرون في منطقة الحسينية الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية.