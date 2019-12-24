AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعرف على حقيقة ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة العراقية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
حيدر العبادي
حيدر العبادي
Advertisements
شيماء مصطفى
نفى ائتلاف النصر برئاسة رئيس الحكومة العراقية السابق، حيدر العبادي، اليوم، الثلاثاء، ترشيح "العبادي" لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية.

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، قالت عضو الائتلاف آيات مظفر إن "الأنباء التي تتحدث عن ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء لا تمت للصحة، كما أن العبادي ومنذ بدء الاحتجاجات دعا لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة".

وأضافت أن "اختلاق هذه الأنباء هدفه النيل من مصداقية العبادي ومواقفه المبدئية"، لافتة إلى أنه رجل دولة يهمه إصلاح النظام وسلامة الشعب بعيدا عن التنافس السياسي الرخيص.

وكانت المظاهرات تجددت في مختلف أنحاء المدن العراقية؛ احتجاجا على محاولة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران لرئاسة الحكومة، ضد إرادة المتظاهرين.

وجدد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، رفض مرشحي الأحزاب (أسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق).

وقطع متظاهرون طريق محمد القاسم السريع، من كلا المسربين، والذي يعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية، فقد قطع المتظاهرون في منطقة الحسينية الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان العراقي يطالب رئيس الجمهورية بترشيح رئيس للحكومة خلال 15 يوماً

النواب العراقي يدعو الرئيس لاختيار خليفة جديد لـ عبد المهدي

العراق.. لماذا فشل البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات؟

اليوم.. انتهاء المهلة الدستورية للرئيس العراقي لتشكيل الحكومة الجديدة

رغم اعتراض الشارع.. الرئيس العراقي يقترب من إعلان قصي السهيل رئيسًا للحكومة

متظاهرون يقطعون الجسور والطرق الرئيسية في مناطق مختلفة بالعراق

ترشيحاتنا

قيمته 15 مليون دولار| مي عمر تتألق بأغلى فستان زفاف في العالم.. صور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الطماطم؟

أخبار الرياضة| إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط.. ليفربول يرشح 3 أهداف لصلاح لنيل جائزة الموسم.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي

دعاء مستجاب للزواج بمن تحب من 34 كلمة.. احرص عليها لتعجيل الفرح

صراع القاع يشعل مواجهة طنطا وأسوان بـ الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم

على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون