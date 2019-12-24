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أخبار البلد

التضامن: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قررت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الاول بدلا من اليوم العاشر من خلال البنوك و جميع مكاتب البريد وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد . وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

وقد شكلت الوزيرة غرفة عمليات مركزية تعمل وفقًا لآليات محددة ترتكز علي سرعه الآداء لمتابعة صرف المعاشات و تذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.

وأكدت انه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاّلي التابعة للهيئة و مكاتب البريد و كذلك البنوك بالأموال اللازمة و الكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

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وأشارت القباج إلى أنه سيتم فتح ابواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الاول من شهر يناير مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية و ذلك تنفيذا لسياسه الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.
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