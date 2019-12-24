التضامن: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

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وأشارت القباج إلى أنه سيتم فتح ابواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الاول من شهر يناير مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية و ذلك تنفيذا لسياسه الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.