أحلى من المطاعم ..طريقة تحضير الدجاج المقرمش

أطفالك يعشقون تناول الطعام إليك طريقة تحضير الدجاج المقرمش للشيف إلهام فتحى أحلى من المطاعم للشيف إلهام فتحى



مقادير الدجاج البروستد



2 دجاجة مقطعة

1 1/2كوب ماء

زيت غزير للقلي

ملعقة صغيرة فلفل اسود

4 كوب طحين

ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملغقة كبيرة بودرة الثوم

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بهارات الدجاج

3 بيض



طريقة التحضير



فى وعاء اخلطي كوبان من الدقيق مع بودرة الثوم والبابريكا والفلفل الأسود وبهارات الدجاج

في وعاء آخر اخلطي البيض مع الماء والملح والدقيق المتبقى

اغمسي الدجاج فى البيض والدقيق

ضعى الدجاج فى الزيت