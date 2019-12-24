طريقة عمل طاجن السبيط.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن السبيط.



وجاءت مقادير عمل طاجن السبيط كالتالى:



سبيط شرائح

بصل مفروم

فلفل ألوان مفروم

ثوم مفروم

كرفس مفروم

بقدونس مفروم

عصير طماطم

ملح+فلفل

كمون

كزبرة

مسطردة

زيت



لمعرفة طريقة عمل طاجن السبيط بالتفاصيل شاهد الفيديو..

