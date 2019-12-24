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توك شو

طريقة عمل طاجن السبيط.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:43 م
طاجن السبيط
طاجن السبيط
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قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن السبيط.

وجاءت مقادير عمل طاجن السبيط كالتالى:

سبيط شرائح
بصل مفروم
فلفل ألوان مفروم
ثوم مفروم
كرفس مفروم
بقدونس مفروم
عصير طماطم
ملح+فلفل
كمون
كزبرة
مسطردة
زيت

لمعرفة طريقة عمل طاجن السبيط بالتفاصيل شاهد الفيديو..
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