إبراهيم أبو حسين خطيب مسجد الساحة الحسينية بمحافظة الغربية.. انتسب للصوفية وادعي النورانية.. والأوقاف: لم نصدر قرارًا بشأنه حتى الآن

خطيب الساحة الحسينية بمحافظة الغربية عرف وسط محبيه بنورانية آرائه

أمين القوى الصوفية: يفتح الباب لنقد الصوفية وتكفيرهم





الشيخ إبراهيم أبو حسين، إمام بالأوقاف ذاع صيته في الآونه الأخيرة بسبب تصريحاته التي وصفها البعض بالخزعبلات، والمفاجأة أنه يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف حيث طالب البعض بايقافه وإبعاده عن المنابر حتى لا يتأثر أصحاب النفوس الضعيفة بأفكاره التي لا تمت للدين أو الواقع بصلة على حد قولهم.





خطيب مسجد الساحة الحسينية بمحافظة الغربية، وسط محبيه ومتابعيه من العامة عرف بنورانية آرائه وفيوضاته الإيمانية -التي يزعمها- ودشن لنفسه طريقة صوفية تعرف بالساحة الحسينية.





وتحدّث أبو حسين في فيديوهات منتشرة له عن كثير من الحقائق العلمية مشككا في نسب الماء في الكرة الأرضية وفي جسم الإنسان، مؤكدا أنه وصل الى هذه النتائج بـ إلهامات نورانية.





تفسيرات غريبة للقرآن والسنة

انتشرت له فيديوهات يمزج خلالها آيات القرآن بأحداث سياسية حالية ويردد تفسيرات غير مفهومة عن القرآن الكريم مدعيا أن القرآن بشر بحروب مصر منذ النكسة إلى انتصار 73، وتنبأ أيضا بثورة 25 يناير باعتبار أنها أحد آيات الهلاك في القرآن.





وقال الشيخ الذي يزعم انتمائه الى الصوفية إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "رُب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره" مقصود به هؤلاء الدراويش الذين يتمايلون مدحا وينتشرون في ساحات الأولياء الصالحين.





مذكرة تفصيلية

وفي هذا السياق أكد الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف في الغربية أنه أعد مذكرة تفصيلية حول أزمة الشيخ إبراهيم أبو حسين الذي يعمل إمام وخطيب بمحافظة الغربية للعرض على رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع ، حيث قرر عرضها على الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .





وأضاف وكيل أوقاف الغربية في تصريح خاص لـ " صدى البلد" ،أن القضية رهن التحقيق في وزارة الأوقاف ، نافيا ما تردد من أخبار عن وقف المدعو إبراهيم أبو حسين عن العمل واحالته للتحقيق .





وأوضح عباده أن هناك تعليمات من رئيس القطاع الديني بعدم الحديث في هذه القضية لحين انتهاء دراسة المذكرة المرفوعة وصدور قرار رسمي بها .





الشيخ إبراهيم أبو حسين وعلاقته بالصوفية

وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمي أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إن شيخ الساحة الحسينية الأحمدية في الغربية رجل مدعي ولا علاقة له بالصوفية، ويفتح الباب لنقد الصوفية وتكفيرهم، مطالبًا المجلس الصوفي الأعلى بإصدار قرار بمنع نشاط الساحة الخاصة به.





وأوضح حلمي، أنه لا يعرف الشيخ إبراهيم أبو حسين صاحب الساحة الحسينية ولم يعرفه سوى من الفيديوهات التي انتشرت عنه مؤخرًا، وليس شيخ طريقة مسجل في المجلس الأعلى للطرق الصوفية.



