أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه

أثارت كنزي - ابنة الفنان عمرو دياب، حالة كبيرة من الجدل بعدما نشرت صورة حبيبها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، لتكشف عنه لمتابعيها للمرة الأولى.





ويرصد «صدى البلد» في السطور التالية، صورا ومعلومات عن حبيب كنزي - ابنة عمرو دياب، بعدما كشفت عنه بشكل رسمي حيث يمتلك بشرة سمراء وشعر خشن.





حبيب كنزي - ابنة عمرو دياب، شاب مصري مقيم في العاصمة الإنجليزية لندن منذ سنوات طويلة، ويزور مصر مرات قليلة، ويدعى (بدر الرملي)، إذ بين ذلك في معلوماته الشخصية عبر حسابه على انستجرام.





كانت كنزي - ابنة عمرو دياب، نشرت صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي.





كنزي هي الابنة الوسطى لـ عمرو دياب، ويبلغ عمرها 20 عامًا وهي توأم شقيقها "عبدالله"، وتصغرها شقيقتها " جنى "، وتكبرها الأخت غير الشقيقة "نور" من الفنانة شيرين رضا.





كان عمرو دياب، طرح في نوفمبر الماضي، أغنيته الجديدة "أول يوم فـ البُعد" ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، رسميًا عبر القناة الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "أول يوم فـ البعد .. يوم بيعدي سنين ..عمر ما بين عمرين .. ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين.. أول يوم فـ البعد .. لما تبات مجروح .. والأحلام بتروح إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح".. لينا حياه مع بعض هنعوضها بمين .. ونعوضها منين .. أصعب حاجة تهد فـ ثانية اللي انت بانيه فـ سنين".



