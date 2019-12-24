خلال ندوة ثقافية.. الفنان محمد صبحي: أجور الفنانين الخيالية جريمة ورفضت الوزارة 4 مرات

قال الفنان محمد صبحي إنه من الصحيح عندما تخطئ أمام أبنائك من المفترض أن تعترف بخطئك، موضحا أن أهم أسس ببناء الأسرة السليمة عدم دراية الأبناء بالمشاكل التي قد تحدث بين الوالدين مشيرا إلى أنه لابد من ابعد الأبناء عن الأعمال المدمرة للعواطف والتي صورت المرأة إما تاجرة مخدرات أو عاهرة، موضحا أن هناك 5 مسلسلات في الفترة الأخيرة ضمت 5 مشاهد صورت المرأة بصورة غير سليمة.





جاء ذلك خلال ندوة "الثقافة وبناء الإنسان"، التي نظمتها مدارس وجمعية الشبان المسلمين ببنها تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وأضاف صبحي أن هناك بعض الأعمال صورت للطفل بأن الرجولة هي القتل وأخذ الحق بعيدا عن القانون والدولة، وهو ما نراه في مجتمعنا من خلال جرائم قتل ارتكبها أطفال دون السن والبعض روج لهم أن الإعدام لن يطولهم "في إشارة لقضية شهيد الشهامة محمود البنا وقاتله راجح" مناديا بإعطاء فرصة للطلاب بمدارسهم وبث مناخ من الحرية للتعبير عن آرائهم.





واستنكر صبحي الأرقام الفلكية في أجور الفنانين بالمسلسلات والأعمال الفنية والتي تصل إلى 50 مليون جنيه وأكثر، واصفا هذه الظاهرة بأنها جريمة في وقت البلد تبني نفسها فيه قائلا "لازم نستحي حتى الـ 20 مليون جنيه كتير"، وروي أنه رفض أحد العروض من إحدى شركات الإنتاج الفني لأداء عمل درامي كبير وطلب أجرا خلال المفاوضات لا يقل عن الفنان الكبير عادل إمام والممثل محمد رمضان ووافقت الشركة وعند كتابة العقد وبداية التوقيع مزقه، موضحا "لأني استحرمت المبلغ الكبير لأني لا أعمل إلا في أعمال أنا أحبها وتقدم رسالة للناس".





وتابع صبحي أنه يرفض مقارنته بالفنان يحيي الفخراني كمنافسا في مجال المسرح فالأخير لا يصنف كممثل مسرحي كما أنه لا يصنف كممثل سينمائي، وكل منهما له طريقه في الفن مشيرا إلى أن مصر فقدت أكثر من 27 مسرحا تم هدمها لاستبدالها بعمارات سكنية معظمها خالف القانون ولم يتم إنشاء مسارح بديلة بداخلها كما نص القانون.





وقارن صبحي" هذه المبالغ بما تقاضاه في مسلسل "سنبل" والذي بلغ أجره بعد الضريبة 960 جنيها بواقع 40 جنيها للحلقة الواحدة بإجمالي 30 حلقة.





وقال صبحي إنه ابتعد عن السينما بعد انتشار ظاهرة أفلام المقاولات التي تعتمد في المقام الأول على الإسفاف والعري مشيرا إلى أن نجاح هذه الأفلام والتي تدر الملايين على منتجيها يرجع إلى أن جمهورها قليل الأدب مثلها ويجب على الجمهور مقاطعة مثل هذه الأعمال التي تقوم على البذاءة حتى نستطيع مواجهتها، وإبطال حجج صانعيها بأنها ناجحة وتحقق إيرادات لأن مليء جيوب هؤلاء المنتجين بثمن التذاكر يخذل من يقدمون فنا هادفا.





وأوضح "صبحي"، أنه رفض طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، مرتين لتولي منصب وزير الثقافة بجانب مرتين أخيرتين قائلا "الفنان لا يصلح ان يكون موظفا يتقاضى أجرا فالوزير يمتلك رؤية ويديرها كما أن الفنان حرا يقدم فنا يخاطب العقل ولا يخاطب الغرائز"، مشيرا إلى أن عمل الفنانين كموظفين في وزارة الثقافة أمر يرفضه قائلا "الفنان الذي يحترم فنه ووطنه يكون أعلى من الوزير وأنا أكره المناصب".





ووجه صبحي رسالة للمشاركين بالندوة من الشباب والطلاب "قاطعوا الفن المنحرف.. الفن الهدام لمستقبل أجيال" فكيف يمكن بناء إنسان يمنح من الحياة ومن عمره 16 ساعة يوميا ليقضيها على الإنترنت وفقا لإحصائية قمت بإعدادها في أكثر من جامعة، وهو ما يمثل كارثة في وقت أعداء الوطن وصلوا فيه لقمة الإبداع في الاختراع العلمي الجيد.





واستطرد "صبحي" لا تعتقدوا أن الدراسة والوظيفة هي نقطة النهاية في الكفاح ويجب أن يكون طموحكم عظيما وتعلموا قراءة المستقبل، منتقدا ما يروجه الإعلام عن مفاهيم التنمية المستدامة فالكل يتحدث عنها ولا يفهم معناها.



