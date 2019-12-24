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السيسي يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:53 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهى عمرو
عرضت قناة اكسترا نيوز، فيديو احتفالية "قادرون باختلاف" لذوى القدرات الخاصة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ..أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.

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