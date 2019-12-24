أحمد شوبير يعزي لاعب الأهلي في وفاة شقيقته

نعى الإعلامي أحمد شوبير شقيقة لاعب النادي الأهلي محمود متولي الذي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏البقاء لله في وفاة شقيقة لاعب النادي الأهلي محمود متولي .. إنا لله وإنا إليه راجعون".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة بالتعازي للاعب الاهلي وجاءت بين "‏‎الله يرحمها ويجعل مثواه الفردوس الاعلى من الجنة" و "‏‎لا اله الا الله البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان" و" ‏‎عليها رحمة الله إنالله وإنا إليه راجعون".



ويعد محمود متولى واحدا من أبرز اللاعبين فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها، واستحواذه على ثقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر.