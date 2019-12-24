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طفل من ذوي القدرات.. كان كل أمنيتي أشوف السيسي وأسلم عليه.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:11 م
الطفل عبد الرحمن
الطفل عبد الرحمن من ذوى القدرات الخاصة
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البهى عمرو
قال الطفل عبد الرحمن من ذوى القدرات الخاصة، إن كل امنياته هو مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلام عليه.

وقام خلال كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"، بإلقاء قصيدة شعرية فى التحدي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

ألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية اعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ...أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال الرئيس السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.
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