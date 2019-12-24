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أخبار العالم

من أرض الأنبياء.. العاهل الأردني يبعت رسالة تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:41 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
هنأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة. 

وكتب العاهل الأردني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من أرض الأنبياء والوئام والمحبة والسلام، أهنئ الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم أجمع بالأعياد المجيدة". 

وأضاف: "ندعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أردننا الغالي وأبنائه الأوفياء المخلصين". 

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قد بعث تهنئة إلى المسيحيين في الإمارات بمناسبة أعياد الميلاد. 

وكتب على تويتر: "أتقدم بأجمل التهاني إلى أصدقائنا المسيحيين في الإمارات والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. متمنيًا في هذه الذكرى أن يعم السلام والأمن والتسامح والخير ربوع الأرض". 

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