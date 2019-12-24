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رياضة

15 دقيقة هادئة بين الزمالك والإنتاج الحربي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:51 م
الزمالك والانتاج
الزمالك والانتاج الحربي
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الزمالك ومنافسه الانتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

دخل الفريقان المباراة بحماسة شديدة وحاول كل منهما ولكن دون أهداف مبكرة، واتبع الفريقان الحرص في المباراة منذ بدايتها لتفادى الأهداف المبكرة. 

وهدد الزمالك مرمى الانتاج الحربي في الدقيقة العاشرة من المباراة بكرة عرضية مررها حازم إمام لـ مصطفى محمد الذي مررها لزيزو وسددها وتصدى لها عامر عامر. 

وفي الدقيقة 12 مرة أخرى توجه زيزو الى مرمى الانتاج الحربي مخترقًا الدفاعات ولكن لم يتمكن من تسديد الكرة بسبب معاذ الحناوي. 

ووجه كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتكثيف الهجوم من على خط تماس ملعب المباراة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا.

وضم التشكيل الزمالك:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى .

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حازم إمام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي- يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم .

بينما تشكيل الانتاج الحربي:
حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا

خط الهجوم: محمود عادل - باسم مرسي
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