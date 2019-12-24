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يحب ذوي الهمم.. أمل مبدى: حضور الرئيس السيسي لـ احتفالية «قادرون باختلاف» أهم مكسب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:54 م
أمل مبدى
أمل مبدى
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هاني حسين
قالت أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية، إن أول مكتسبات احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم هو حضور الرئيس السيسي.

وأضافت أمل مبدى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن رسائل الاحتفالية كانت تدعو إلى عدم التنمر والتشجيع على الدمج.

وتابعت أمل مبدى، "الرئيس السيسي يؤكد أنه يهتم ويحب ذوي الهمم والقدرات الخاصة ويوجه رسالة للحكومة والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني بأن رئيس الجولة يهتم بذوي الهمم".

وأكملت أمل مبدى حديثها قائلة "مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة الذي نفذته وزارة الداخلية مشرف للغاية وأتمنى أن يتم تكرار إنشاء هذا المبنى في مختلف محافظات الجمهورية لصالح ذوي الهمم".

ولفتت أمل مبدى إلى أنه "على الآباء والأمهات أن يدربون أبناءهم أصحاب القدرات الخاصة ويحققون أحلامهم وطموحاتهم وينظرون إلى احتفاليات قادرون باختلاف ودعم الرئيس السيسي لهم".

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