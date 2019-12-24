رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع البنات لبحث استغلال المساحات الخضراء

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الغنى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، حرم فرع البنات للاطمئنان على سيرة العملية التعليمية.



وأكد المحرصاوي، خلال الجولة، على عزم إدارة الجامعة على بحث زيادة نسبة المساحات الخضراء من أجل راحة الطالبات، واستغلال هذه المساحات في كل ما يهم العملية التعليمية.



وشدد على الطالبات ضرورة الالتزام في تحصيل العلم خاصة والأيام قربت على امتحانات الفصل الدراسي الأول وعدم إهمال المذاكرة في هذه الفترة.



كما تفقد رئيس الجامعة، ونائبه، إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر اليوم للاطمئنان على أبنائه الطلاب.



واطمأن رئيس الجامعة، على سير الدورات المنعقدة لطلاب التربية العسكرية ومدى التزام الطلاب فيها.