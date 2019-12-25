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أخبار العالم

بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي.. تأخير اختبارات الطلاب بالسعودية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:19 ص
كسوف الشمس الحلقي
كسوف الشمس الحلقي
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محمود نوفل
وجّهت وزارة التعليم‬⁩ السعودية بتأخير إختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة وذلك يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا، بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصًا على سلامة جميع منسوبي المدارس، كما يوجه الجامعات بما تراه مناسبًا حيال ذلك. 

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة قبل قليل وتم نشره من قبل ابتسام الشهري ،المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ، عبر موقع التواصل ”تويتر”.

تشهد المملكة العربية السعودية مع شروق الشمس بعد غد الخميس كسوفًا حلقيًّا للشمس، ويظهر جليًّا وواضحًا في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. وسيكون الكسوف فيها جزئيًّا.

وسينتهي هذا الكسوف الحلقي في شمال المحيط الهادي، أي سيمرُّ على جنوب الهند والأرخبيل الإندونيسي.
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