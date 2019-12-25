مش بس أخضر وأسود.. أنواع أخرى من الشاي العادي فائدتها أكبر

هل أنت ممن يعشقون تناول الشاى؟، إليك أنواع مختلفة للشاي، وفائدة كل نوع، و4 أنواع رئيسية منه، عليك تناولها، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





- الشاي الأبيض





يحتوي على كمية أقل من الكافيين من الشاي الأسود، فلا يتسبب فى زيادة ضربات القلب مثل باقى الانواع.





- الشاي الأخضر





أوراق الشاي الأخضر الطازج على البخار ، والتي تحافظ على مادة البوليفينول ، وهي فئة من المواد الكيميائية النباتية ذات فوائد قوية مضادة للأكسدة، وغالبية البوليفينول في الشاي الأخضر هي مركبات الفلافونويد.





ويحتوي الشاي الأخضر على كمية صغيرة من الكافيين ، على غرار الشاي الأبيض، الذي يتراوح بين 25 إلى 35 مللي جرام لكل كوب.





- الشاي الصيني الأسود





يحتوي على كميات مماثلة من الكافيين مثل الشاي الأبيض والأخضر، وعلى الرغم من أنه أقل شعبية، إلا أنه يوفر العديد من الفوائد نفسها التي يتمتع بها الشاي الأخضر.





- الشاي الأسود



