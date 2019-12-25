فيديو مخيف لحيوان بحري عملاق في المياه المظلمة لـ خليج المكسيك

على عمق 759 قدما تحت سطح مياه خليج المكسيك، تم التقاط مقطع فيديو مخيف لمخلوق بحري يسبح بشكل مرعب.





ووفقا لمقطع الفيديو المتداول على عدد من المواقع، ومنهم لمجلة ساينس لايف العملية، يظهر في مقطع الفيديو حبار البحر، ولكن بحجم عملاق، وله أذرع طويلة كانت تتحرك في المياه المظلمة بشكل مخيف، وبعدها اختفى ثم ظهر مجددا.





وجرى تصوير الحبار العملاق في المياه الأمريكية، وعمل فريق من الباحثين على التقاطه، خلال رحلة استكشافية تمولها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، حيث تم تصويره خلال بحثهم ودراستهم للكائنات البحرية العميقة التي تعيش في منطقة تسمى منطقة منتصف الليل.





ولالتقاط هذا الفيديو الذي لا تتعدى مدته بضع ثوانٍ؛ اضطر الطاقم المكون من 23 شخصا إلى استخدام كاميرات متخصصة، وحالفهم الحظ خلال مكوثها تحت المياه، بتصوير هذا الحبار العملاق، والذي اقترب من مصدر الضوء الخافت.





واستخدم العلماء كاميرا متخصصة تم تطويرها من قِبل Widder، وتسمى كاميرا ميدوسا Medusa، والتي تستخدم الضوء الأحمر غير المرئي لمخلوقات أعماق البحار، ويسمح للعلماء باكتشاف الأنواع البحرية ومراقبتها من بعيد، بهدف دراستها.



