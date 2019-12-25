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رياضة

انخفاض القيمة التسويقية لـ كوتينيو وجاريث بيل 128 مليون دولار

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:19 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
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ريهام بكير
انخفضت القيمة السوقية للبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونخ ، والويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، إلى النصف خلال العام الجاري.

وذكرت صحيفة "ميل أون لاين"، أن قيمة كوتينيو انخفضت 60 مليون جنيه إسترليني، بعد فشله في تقديم ما يشفع قيمة انتقاله القياسية من ليفربول إلى برشلونة مقابل 120 مليونا "155 مليون دولار".

ولفتت إلى أن اللاعب "27 عامًا"، أظهر شيئا من بريقه، بعد إعارته إلى البايرن، إلا أن هذا لم يساعده في وقف تراجع أسهمه.

أما الويلزي بيل فبلغت قيمته 34 مليون دولار، بسبب تراجع مستواه وخروجه من قائمة مفضلات الفرنسي زين الدين زيدان المدرب، الذي يبدو أنه سيعرضه للبيع في الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيل "30 عامًا" لعب الموسم الجاري 13 مباراة في كل المسابقات، لكن معظمها لتعويض بعض الإصابات المؤثرة في الفريق.
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