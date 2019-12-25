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فن

بتمثل في الخليج .. أول ظهور لابنة منى عراقي.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:03 ص
مني عراقي
مني عراقي
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أحمد إبراهيم
خطفت ابنة الإعلامية مني عراقي، الأنظار إليها، في أول ظهور لها مع والدتها، خلال إحدى المناسبات الفنية، وذلك بجمالها. 

وكشفت ابنة مني عراقي عن هوايتها ومهنتها المرتقبة، وذلك خلال لقاء تلفزيوني، حيث قالت: "التمثيل هو هوايتي ومهنتي الحالية، حيث شاركت في عدد من الأعمال في الخليج، وقريبا أشارك في أعمال مصرية". 

وقالت منى عراقي، إنها توقفت عن تقديم البرامج الخاصة بها، والسبب× ما تعرضت له من صعوبات، وأول من شجعتها على هذا الأمر ابنتها.

وكانت منى عراقي، تقدم برنامجا عبر قناة النهار، إلا أنه توقف، وقررت الحصول على راحة سلبية قبل أن تعود إلى نشاطها.
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