بيراميدز يسعي لاستعادة الانتصارات في مواجهة سهلة امام وادي دجلة

يصطدم فريق وادي دجلة بمنافسه بيراميدز اليوم الاربعاء بالمباراة التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد الدفاع الجوي في اطار الاسبوع العاشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.



ويدخل وادي دجلة المباراة وهو ساعي الي تحقيق نتيجة ايجابية في تلك المباراة الصعبة خاصة وانه جاء من هزيمة على يد فريق انبي بثلاثة اهداف مقابل هدفين بالجولة الماضية.



ويمر فريق وادي دجلة بفترة فنية صعبة وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها منذ انطلاق الموسم.



وعلى الجانب الأخر يسعى فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني عبدالعزيز عبدالشافي في ان يحقق الانتصار مستغلًا الحالة الفنية السيئة لابناء وادي دجلة.



وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز في اخر ثلاث مباريات حيث بدأت بهزيمة من الزمالك بهدفين ، ثم هزيمة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع المصري البورسعيدي بالجولة الماضية بهدف لكل فريق.



ويحتل فريق بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة، من 9 مباريات حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 4 مباريات، وهزم في مواجهتين.



بينما على الجانب الأخر يدخل وادي دجلة وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط وذلك بفوز وحيد وثلاث تعادلات وخمس هزائم.