تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعوية -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء-تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.



وألمح التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة. أما الخليج العربي فتكون حركة رياحه السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بدءًا من يوم الخميس المقبل.



وذكرت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- إن انخفاض الحرارة المتوقع سيكون مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية التي قد تحد مدى الرؤية الأفقية، مع تسجيل درجات الحرارة معدلات أقل من الصفر تصل إلى حد تكوُّن الصقيع على أجزاء من مناطق «تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل».



ولم تستبعد هيئة الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك جبل اللوز، علقان، الظهر، مع هطول أمطار في المنطقة، مشيرةً إلى أن أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، ستشهد هطول أمطار يوم الجمعة المقبل.