AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نوة الفيضة الصغرى.. هطول أمطار على مدن وقرى كفر الشيخ

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:15 ص
هطول أمطار على مدن
هطول أمطار على مدن وقرى كفر الش
Advertisements
محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس، وذلك تأثرًا بنوة الفيضة الصغرى.

وتسبب هطول الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى لعدة ساعات.

ودفعت الوحدات المحلية في عدد من القرى والمدن بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار والوحل من الشوارع حرصًا على عدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، برفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوة قاسم.. سقوط أمطار على قرى ومدن كفر الشيخ والوحدات المحلية تتدخل

لمنع تكرار الكارثة .. محافظ الدقهلية يكلف بتأمين أعمدة الإنارة خلال فترات الأمطار

لتسهيل حركة المارة.. سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور

لليوم الثاني.. أمطار غزيرة على دمياط | وتوجيهات بسحب المياه من الشوارع

أمطار غزيرة.. محافظ الجيزة يوجه جميع الهيئات بسرعة شفط المياه

طقس سيء .. سقوط أمطار غزيرة على قرى ومدن كفر الشيخ

ترشيحاتنا

هل رفض الفتاة لـ رجل لا ترغب في الزواج منه يعد عقوقاً.. الإفتاء توضح .. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 25-12-2019 .. فيديو

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

شربوا عصير فواكه.. دخول 3 طالبات في غيبوبة تامة بسوهاج

هل يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون واسع.. الإفتاء تجيب .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس