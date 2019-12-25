AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمال المواجهة مع إيران غير مستبعد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي جادي إيزنكوت
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الأركان الإسرائيلي جادي إيزنكوت أن إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها إطلاقها على إسرائيل وقد ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب لديها.

وأضاف إيزنكوت أن احتمال حدوث مواجهة بين إسرائيل وإيران غير مستبعد.

وحذر إيزنكوت من أنه في الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق ولكن ستكون مؤثرة.

وتابع إيزنكوت "يجب اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا فلن نسمح لطهران بالتمركز عسكريا هناك".

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن "فيلق القدس الإيراني ينقل أسلحة متقدمة إلى العراق ولا يمكن أن نترك هذا الأمر دون معالجته".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 آلاف مقاتل لبناني.. حزب الله يستعد لاحتلال إسرائيل بهذه الطريقة

وسط تصاعد التوتر مع إيران.. رئيس هيئة الأركان الأمريكية يزور إسرائيل لأول مرة

نتنياهو يصعد: من يعتقد أنه سيرفع رأسه في غزة فهو خاطئ

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر خطة مواجهة إيران.. تعرف عليها

تأزم الموقف الأوروبى تجاه النووي الإيراني بعد انضمام دول لآلية انسكتس

آيزنكوت: مشكلة إسرائيل مع حماس ليست أمنية..ومظاهرات لبنان فرصة

ترشيحاتنا

هند صبري تحتفل بالكريسماس على طريقتها

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 25-12-2019 .. فيديو

فيديوجراف| ابنة عمرو دياب تكشف عن حبيبها

5 ملفات على طاولة لجنة التخطيط بالأهلي في ساعات الحسم

هل يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون واسع.. الإفتاء تجيب .. فيديو

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 25-12-2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب