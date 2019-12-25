رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمال المواجهة مع إيران غير مستبعد

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الأركان الإسرائيلي جادي إيزنكوت أن إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها إطلاقها على إسرائيل وقد ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب لديها.



وأضاف إيزنكوت أن احتمال حدوث مواجهة بين إسرائيل وإيران غير مستبعد.



وحذر إيزنكوت من أنه في الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق ولكن ستكون مؤثرة.



وتابع إيزنكوت "يجب اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا فلن نسمح لطهران بالتمركز عسكريا هناك".



وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن "فيلق القدس الإيراني ينقل أسلحة متقدمة إلى العراق ولا يمكن أن نترك هذا الأمر دون معالجته".