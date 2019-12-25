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شاهد| الرئيس السيسى يتفقد مشروعات الإنتاج الحيوانى المتكاملة بالفيوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
قام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، بجولة تفقدية لمشروعات الإنتاج الحيوانى المتكاملة بمحافظة الفيوم، والتى تهدف لسد الفجوة الغذائية، كما استمع الرئيس لشرح تفصيلى عن المشروع من قبل العاملين بالمجمع.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
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