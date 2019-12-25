بمناسبة الكريسماس.. دنيا بطمة تطرح "قنبلة"

طرحت المطربة دنيا بطمه أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة".



أغنية دنيا بطمة "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.



يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.



