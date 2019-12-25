نشاط كثيف للهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار في اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة أسيوط

انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية إلى محافظة أسيوط

انتهاء فعاليات حفل افتتاح قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بأسيوط

وجاء ذلك بحضور ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و د. عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار و ا. سهيل حمزة امين مساعد شئون قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة و د. إسلام سعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ولفيف من أساتذة الجامعة.وتم فتح ٢٢ فصل لمحو الأمية بنظام التعاقد الحر في قرية النخيلة مقر القافلة، والقرى المجاورة لها ، تحت إشراف فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة و كذلك تم تسليم (٤٣ شهادة محو أمية) للمتحررين بمطرانية أبنوب والفتح، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التنظيمية وفقًا لتعليمات الهيئة العامة لتعليم الكبار.كما تم تسليم بعض الهدايا العينية للمتحررات من الأمية، وذلك بمقر مطرانية أبانوب والفتح، تحفيزًا لهن لمواصة التعلم في المراحل التالية وايضا عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار إختبارات فورية لإستخراج الشهادات لعدد ٦٨ فرد حيث يتم تسليم شهادات فورية للناجحين و يتم إلحاق الراسبين بفصول تنشيطية لرفع المستوى.