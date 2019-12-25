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رياضة

قبل مواجهة الإسماعيلي .. مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد والجهاز الفني

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:17 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
تواجد مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة المهندس محمد مصيلحي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم " الأربعاء"، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة نادي الاسماعيلي في البطولة العربية .

وعلى الرغم من الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية ، حرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري على التواجد في مران الفريق من أجل تقديم الدعم للفريق والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف الذي حقق نجاحا كبيرا مع اللاعبين حتى الآن.

وطالب محمد مصيلحي لاعبو الفريق والجهاز الفني يغلق صفحة مباراة النادي الأهلي التي انتهت بهزيمة زعيم الثغر، والتركيز في البطولة العربية للأندية ، مطالبا اللاعبين بتحقيق الفوز على نادي الإسماعيلي.

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات مباراة الذهاب بدور الثمانية بالبطولة العربية للأندية .

ونجح الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف في التأهل إلى دور الثمانية عقب الإطاحة بنادي العربي الكويتي في دور الـ 32 ذهابا وغيابا والمحرق البحريني في دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية .

ويسعى طلعت يوسف ورجاله، لتخطي عقبة الإسماعيلي في لقاء الذهاب بدور الثمانية، والتأهل إلى الدور النهائي في البطولة العربية للأندية.
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