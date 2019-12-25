تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الاتحاد السكندري

اكتفي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز؛ بأداء تدريبات بدنية و استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة .



وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية في الملعب تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال تجنبا لعدم اجهادهم.



وحقق الفريق الأحمر الفوز على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري.



ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بلاتنيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



