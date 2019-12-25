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أخبار العالم

أردوغان يواصل استفزازه: لا حق لليونان في التحفظ على اتفاقنا مع السراج

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:55 م
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
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شيماء مصطفى
زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن اليونان ليس لها حق في التحفظ على الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق.

يأتي ذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره التونسي قيس سعيد، حيث وصل الأول تونس اليوم في زيارة غير معلنة لبحث الملف الليبي.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، وقعت في نوفمبر الماضي، في مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التعاون العسكري والأمني التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة الوفاق.

وعلى إثرها، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له أي أثر قانوني.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن تركيا تدعم مليشيات العاصمة الليبية طرابلس بالسلاح والطيران المسير، معتبرًا أن رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، فايز السراج لا يملك حق التوقيع على الاتفاقيات.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن توقيع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.
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