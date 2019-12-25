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أخبار العالم

قطر تشجعه.. ضاحي خلفان: أردوغان لا يمانع فى الحرب مع مصر بشرطين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
اردوغان وتميم
اردوغان وتميم
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محمود نوفل
أكد ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، أن الرئيس التركي أردوغان لا يمانع دخول حرب مع مصر، ولكن بشرط أن يتقاسم النفط الليبي مع قطر وأن تتحمل الدوحة تكلفة الحرب.

وقال ضاحي خلفان: "أردوغان سيدخل الحرب بشرط واحد أن يتقاسم وقطر شيئا من إنتاج ليبيا النفطي، وأن تكون تكلفة الحرب على حساب الدوحة، وقطر قد لا تمانع، المهم لدى قطر إيذاء مصر السيسي".

وأوضح نائب قائد شرطة دبي أن تنظيم الحمدين يسعى دائما لتعكير صفو الأمة العربية حيث قال: "سبحان الله كأن الحمدين خلقهما الله لتعكير صفو الأمة وليمتحن الله بمكرهما تكاتف وتعاون العرب".

وأكد خلفان أن الأمة العربية لم تكن تتأذى من قبل كما حدث على يد دويلة قطر، حيث غرد قائلا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "لم يحدث أن تأذت أمتنا من دولة، كما تأذت من قطر اللهم جنب أمتنا شر الأشرار".

وتساءل نائب قائد شرطة دبي: "هل تنجح قطر بزج أردوغان في حرب بليبيا أملا في دخول مصر في مواجهة عسكرية، فليس لديها مانع أبدا من تطاحن البلدين معا؟".
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