يضم 50 لاعبا.. مركز تدريب ذوي الإعاقة يتصدر بطولات الرياضة في الغربية ..صور

أجرى المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الاربعاء جولة بمركز تدريب ذوي الهمم والعزيمة بنادي 23 يوليو بالمحلة الكبرى، ومتابعة تدريب اللاعبين بالمركز لدعمهم،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة " أصحاب القدرات والهمم .



يضم المركز 50 لاعب منهم من يمثلون محافظة الغربية في المنتخب المصرى للكرة الطائرة والحاصلين على العديد من البطولات والتكريمات، تحت إشراف الدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة، وشوكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة , ويقوم بالتدريب المدرب أيمن حبيب.



وأعلن وكيل الوزارة أنه سيتم تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة لهم، وذلك لدمجهم في شتى مجالات الحياة المختلفة مع جميع فئات المجتمع ايمانا بقدراتهم وإمكانياتهم، والعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، واكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم .



واستعرض وكيل الوزارة ، أهم احتياجاتهم لتحقيق تطلعاتهم ووضعها في مقدمة الاحتياجات، لتمكين ورعاية أبنائنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة (أصحاب الهمم والعزيمة ) معربا عن سعادته بالتطوير الدائم والمشرف للنادى، ومستوى اللاعبين بالنادى والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي يقدمها النادى لابناءه.

