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رياضة

منافسات الدوري.. سموحة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف في شباك الجونة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:02 م
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحداث الشوط الأول متقدما على منافسه الجونة بهدف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز .

أحرز هدف تقدم نادي سموحة رونالد نجيا وانجا في الدقيقة "47" قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من خلال استغلال خطأ دفاع الجونة ليتمكن من خطف الكرة وتصويبه كرة أرضية سريعة تسكن شباك الجونة.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: الهانى سليمان.
خط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد ابو الفتوح.
خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، خالد عبد الفتاح، يوسف ديوب.
خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.

ويتواجد على دكة بدلاء سموحة كل من: حسين تيمور، أحمد مكى، إسلام جمال، محمد نادى، محمود حليمو، أحمد جمال، شريف رضا.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 14 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط من جدول ترتيب الدوري الممتاز .
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