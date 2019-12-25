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رياضة

المنيا 2002 يفوز على نادي ملوي 1-0 ويتصدر المجموعة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:44 م
نادي المنيا مواليد
نادي المنيا مواليد 2002
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كتب : رباب الهوارى
حقق فريق نادي المنيا مواليد 2002 الفوز على فريق نادي ملوي، بهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ديرمواس.

وتمكن فريق المنيا من خطف الفوز بهدف احرزه اللاعب علي طاهر ، ليرتفع رصيد الفريق الى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

يقود فريق المنيا مواليد 2002 كل من : د. عمر احمد مديرا فنيا، و أسامة عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عمر مدربا، د.هشام عبدالحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، د.محمد عباس اخصائي علاج طبيعي، د.عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي احمال، و حازم جمال مديرا إداريا، ود.يحيي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت اشراف هاني صدقي عضو مجلس الادارة.
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