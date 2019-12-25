ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يزيح الزمالك إلى المركز السادس بعد الفوز على دجلة

تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020 ، بعد فوز بيراميدز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الـ 10 من بطولة الدوري الممتاز.



أزاح بيراميدز فريق الزمالك من المركز الخامس بعد ان احتله الزمالك بعد تفوق سموحة على الجونة بهدفين دون رد واقتناص الثلاث نقاط.



والآن أصبح بيراميدز يحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة قبل الزمالك صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة.



اليكم ترتيب الدوري الممتاز..

- المركز الاول الأهلي برصيد 24 نقطة

- المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 22 نقطة.

- المركز الثالث الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.

- المركز الرابع سموحة برصيد 17 نقطة.

- المركز الخامس بيراميدز برصيد 15 نقطة.

- المركز السادس الزمالك برصيد 15 نقطة.

