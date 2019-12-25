تعبانين فيه بقالنا سنين.. تامر حسني يدافع عن فيلم الفلوس.. شاهد

ردّ الفنانة تامر حسني علي المشككين بقصة فيلمه الجديد الفلوس بأنها مأخوذة من أحد الأفلام الأجنبية خلال لقائه ببرنامج عرب وود.





وقال تامر حسني بعد انتهاء العرض الخاص لفيلمه "ده فيلمي أنا اللي كاتب القصة وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي وتعبانين فيها بقالنا سنين يعني".





وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" لـ تامر حسني، قررت إقامة العرض الخاص، مساء أمس الثلاثاء، 24 من ديسمبر الجاري، في سينما أمريكان بلازا مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين منهم النجمة مي عز الدين، وتم طرحه اليوم بجميع السينمات ودور العرض احتفالا بأعياد الكريسماس.





وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



