هل انفصلت أسما شريف منير عن زوجها محمود حجازى

مسحت الإعلامية وخبيرة الماكياج أسما شريف منير، كل الصور التى تجمعها بزوجها محمود حجازى فى صفحة انستجرام الخاصة بها.



وثارت الكثير من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة؟



ومما زاد الاحتمالات بانفصالهما نشر أسما شريف منير لصورة زوجها السابق مع ابنتها ،وعلقت عليها قائلة : " أبو بنتى وصديقى محمود السكرى ربنا يخليكم لبعض العمر كله يارب ويديم المعروف".



وكانت احدث صورة نشرتها أسما مع محمود حجازى منذ خمسة أيام هى صورتين تهنئه له فيها بعد تكريمه من قطاع القنوات المتخصصة وعلقت عليهما "أنا فخورة بيك، مبروك يا قلبي، دايمًا ناجح احساس حلو اوي ان تعبك يتقدر لأنك حقيقي بذلت مجهود كبير.. بحبك".



جدير بالذكر أن الإعلامية أسما شريف منير قد أعلنت انتهاء تحربتها مع والدها فى برنامج" أنا وبنتى " الذى كان يعرض على شاشة "ON E".



ونشرت أسما مجموعة من الصور تجمعها مع بعض النجوم، الذين تم استضافتهم في البرنامج.



وعلقت أسما على الصور قائلة : "أول تجربه ليا خلصت، و كانت أحلى تجربه في حياتي، كان ليا الشرف إني اشتغل مع أبويا وهو نجم كبير وخبرة عظيمة اتعلمت منه كتير، وكان ليا الشرف برضه إني أحاور نجوما كبارا وشبابا، واكتسب من خبرتهم، بشكرهم كلهم نورونا و أسعدونا"



