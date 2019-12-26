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رياضة

بعد اقتراب عبد الله السعيد.. تعرف على هدافي نادي المائة بالدوري المصري

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
عبد الله السعيد -
عبد الله السعيد - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
اقترب بقوة عبدالله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز، من نادي المائة فى الدورى الممتاز بعدما سجل هدفا فى مرمى فريق وادي دجلة من ركلة جزاء.

وسجل عبدالله السعيد، نجم فريق بيراميدز، ومنتخب مصر الوطني، 99 هدفًا على مدار مسيرته الكروية، ويتبقى له هدف للدخول لنادي المائة.

وحقق فريق بيراميدز، فوزا صعبا على وادي دجلة بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ10، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 75 عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء.

وجاءت الهدافين أصحاب نادي المائة كالاتي

- حسن الشاذلي 187 هدفًا
- حسام حسن 168 هدفًا
- مصطفي رياض 123 هدفًا
- السيد الضظوي 112 هدفًا
- محمود الخطيب 108 أهداف
- أحمد الكأس 107 أهداف
- محمد أبو تريكة 106 أهداف
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