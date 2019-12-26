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متحدي إعاقة يكشف سبب طلبه من الرئيس السيسي تدريس مادة احترام الآخر بالمدارس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:52 ص
مهند عماد متحدي إعاقة
مهند عماد متحدي إعاقة
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هاني حسين
كشف مهند عماد، متحدي إعاقة، السبب وراء طلبه من الرئيس السيسي تدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات.

وقال مهند عماد، في تصريحات تليفزيونية، "أنا وأصدقائي واجهتنا مشاكل بالتعرض لمواقف تنمر في المجتمع؛ لأنهم من ذوي الهمم والقدرات الخاصة".

وأضاف مهند عماد "زميلة لي صادفتها مشكلة التنمر في المدرسة ولا يقدرها أحد وتم تكسير المصعد الذي تصعد عليه بالكرسي المتحرك".

وتابع مهند عماد "نحن في حاجة إلى احترام بعضنا البعض واحترام المختلف عنا ولا يسخر أحد من الآخر".

وطالب الطفل مهند الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، بمعاقبة أي شخص يتسبب فى إيذاء أى طفل من ذوي القدرات الخاصة. 

كما طالب الطفل من السيسي بتدريس مادة احترام الآخر فى المدارس الجامعات، وعلى الفور علق الرئيس السيسي "واحنا هنعملها فورًا يا مهند"، ورد الطفل على الرئيس قائلا: "ربنا يخليك ياريس".
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