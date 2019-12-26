AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة تلتقي نواب المحافظين الجدد داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:33 ص
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للقاء نواب المحافظين الجدد وإلقاء محاضرة لهم بعنوان "تحديات العمل البيئي والرؤية المستقبلية نحو تطوير القطاع البيئي"، وذلك ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لهم.

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد المحاضرة للنواب الجدد للمحافظين وتحدثت فيها عن أهمية الملف البيئي لهم قائلة: "أنتم الذراع التنفيذي في الحفاظ على البيئة"، ثم تحدثت عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة وعن برنامج الحكومة من عام 2018 وحتى عام 2022، ثم عرضت أنشطة ومشروعات الوزارة المنفذة في المحافظات المختلفة، وتناولت أيضًا منظومة المخلفات الجديدة وأهم عوائدها وعناصرها وبرامجها التنفيذية، والمحميات الطبيعية وكيف يتم تعظيم الاستفادة منها والحفاظ على رأس المال الطبيعي داخل وخارج المحميات.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، ويستمر التدريب به لمدة شهرين متتاليين.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل السفير الفرنسي ستيفان روماتيه

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسئول المحترف

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدا من مركز جنيف للسياسات الأمنية بسويسرا

الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة.. صور

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل رئيس مجلس الدولة .. صور

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفذ برنامجا تدريبيا لنواب المحافظين الجدد.. صور

ترشيحاتنا

محمد فضل يعلن موعد مباراة السوبر المصري وحقيقة إقامتها في العراق

حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور

نتائج الأشعة تكشف مدة غياب نجم الأهلي المعار إلى إنبي

بملابس محتشمة.. زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار دون مكياج

أخبار النادي الأهلي .. خبير لوائح يكشف عن صحة قيد كهربا محلياً.. والمهاجم الجديد على بعد خطوة من ارتداء الأحمر

شاهد.. أبطال Harry Potter في جلسة خاصة بعد 10 سنوات على انتهاء السلسلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع قصير.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بالكريسماس بإطلالة أنيقة

عذر أقبح من ذنب.. سر عدم زيارة ملكة بريطانيا لـ زوجها في المستشفى

في عيد زواجهما| 5 إطلالات تكشف أناقة زوجة اللاعب محمود تريزيجيه