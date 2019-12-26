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حوادث

القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
صدى البلد
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محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عصابة سرقة الدراجات البخارية بعدما تكررت وقائع السرقات، حيث تبين أن عاطلين وراء عمليات السطو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين من كشف غموض تعدد سرقة الدراجات البخارية بنطاق المركز.

وتم القبض على م. ح. 21 عامًا، عاطل، وإ. ع. ص29 عامًا، عاطل، ومقيمان قرية شنوان مركز شبين الكوم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 جرائم سرقة درجات بخارية بدائرة مركز شبين الكوم ومركز قويسنا.

وبإرشادهم عن المسروقات تم التحفظ على الدرجات البخارية.
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